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Питерец.ру » Экономика » Как поддерживают промышленников

Как поддерживают промышленников

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
gorod-plus.tv
Предприятия Петербурга получат займы на 796 млн рублей

«Питерец.ру» сообщает, что будет выделено 796 млн руб. на поддержку промышленных предприятий Северной столицы. Речь идет о займах на льготных условиях. Эти деньги пойдут создание новой продукции, а также модернизацию и закупку оборудования.

Такая поддержка поможет оптимизировать деятельность предприятий и повысить их эффективность. Некоторые компании уже получили займы. Всего же в Петербурге работает 14 различных программ поддержки предприятий. Общая сумма таких займов составляет 6,8 млрд руб.

Александр Беглов отмечает, что город уделяет огромное внимание поддержке промышленности. Для этого предприятиям оказывается помощь в реализации планов в сфере модернизации, обновлении и расширении производств.

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