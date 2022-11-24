Как поддерживают промышленников

«Питерец.ру» сообщает, что будет выделено 796 млн руб. на поддержку промышленных предприятий Северной столицы. Речь идет о займах на льготных условиях. Эти деньги пойдут создание новой продукции, а также модернизацию и закупку оборудования.

Такая поддержка поможет оптимизировать деятельность предприятий и повысить их эффективность. Некоторые компании уже получили займы. Всего же в Петербурге работает 14 различных программ поддержки предприятий. Общая сумма таких займов составляет 6,8 млрд руб.

Александр Беглов отмечает, что город уделяет огромное внимание поддержке промышленности. Для этого предприятиям оказывается помощь в реализации планов в сфере модернизации, обновлении и расширении производств.