Самозанятые в Петербурге обретают популярность

«Питерец.ру» сообщает, что в Петербурге резко вырос спрос на услуги самозанятых. Этот факт свидетельствует о растущей популярности формата самозанятости среди работодателей. Так, за год в СПб было размещено более 20 тыс. вакансий для этой категории граждан. Число предложений о сотрудничестве с самозанятыми выросло на 32%.

Напоминаем, что самозанятость – это особый налоговый режим, который позволяет физическим лицам оказывать платные услуги и получать за это доход, не регистрируясь в качестве индивидуального предпринимателя. Преимуществами самозанятости являются простота оформления, низкие налоговые ставки и отсутствие необходимости вести сложную бухгалтерию.

Работодателям тоже выгодно нанимать самозанятых, поскольку им нужно платить лишь за определенный объем работы.