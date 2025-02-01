В Ленобласти благоприятная среда для устраивающихся на работу

«Питерец.ру» сообщает, что Ленобласть оказалась в числе лучших регионов страны по перспективности трудоустройства, заняв почетное 7 место. Средняя зарплата здесь превышает 80 тыс. руб. При этом за год она увеличилась на 18%. В регионе имеется более 10,8 тыс. вакансий с зарплатой выше среднего.

По данным исследования, Ленобласть опередила многие другие регионы страны и подтвердила свою репутацию одного из самых перспективных мест для трудоустройства. Это отличная новость для всех, кто ищет работу или планирует сменить сферу деятельности.

В регионе активно развиваются различные отрасли экономики, такие как промышленность, сельское хозяйство, туризм и информационные технологии. Это открывает широкие возможности для специалистов из разных областей.