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Питерец.ру » Экономика » В Ленобласти благоприятная среда для устраивающихся на работу

В Ленобласти благоприятная среда для устраивающихся на работу

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
rosbalt.ru
В Ленобласти сложилась благоприятная ситуация с трудоустройством: регион попал в число лучших

«Питерец.ру» сообщает, что Ленобласть оказалась в числе лучших регионов страны по перспективности трудоустройства, заняв почетное 7 место. Средняя зарплата здесь превышает 80 тыс. руб. При этом за год она увеличилась на 18%. В регионе имеется более 10,8 тыс. вакансий с зарплатой выше среднего.

По данным исследования, Ленобласть опередила многие другие регионы страны и подтвердила свою репутацию одного из самых перспективных мест для трудоустройства. Это отличная новость для всех, кто ищет работу или планирует сменить сферу деятельности.

В регионе активно развиваются различные отрасли экономики, такие как промышленность, сельское хозяйство, туризм и информационные технологии. Это открывает широкие возможности для специалистов из разных областей.

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