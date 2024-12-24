Ленобласть в лидерах по событийному туризму

«Питерец.ру» сообщает, что в 2024 году Ленобласть заняла первое место в России по событийному туризму. По данным исследования, проведенного Ассоциацией туроператоров России, ЛО опередила другие регионы по количеству и разнообразию мероприятий.

Событийный туризм стал одним из приоритетных направлений развития туротрасли Ленобласти. В регионе регулярно проводятся фестивали, концерты, выставки, ярмарки и прочие мероприятия. В ЛО уделяют особое внимание истории и культуре.

Благодаря событийному туризму, в Ленобласти появляются новые рабочие места и повышается привлекательность для приезжих. Власти региона призывают туроператоров и организаторов мероприятий продолжать работу по развитию данного направления в области.