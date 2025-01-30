В СПБ снизились продажи «Москвича»

«Питерец.ру» сообщает, что в 2024 году в СПб было продано 705 новых машин «Москвич». Наибольшая часть объема пришлась на «Москвич 3» – кроссовер этого бренда. Доля таких машин достигла 86%.

Причем продажи этой модели снизились на 12%. Если же брать показатели версии 3е, то они и вовсе упали на 52%. При этом существенно выросли продажи модели «6» – авто приобретали в 9 раз больше, чем другие модели этой марки.

Специалисты объясняют снижение продаж «Москвича» по итогам 2024 года ухудшением показателей во 2-й половине. Если в начале года продажи росли, то потом упали на 24%. Это обусловлено снижением спроса на авто данной марки и ухудшением покупательской способности населения.