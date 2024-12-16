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Питерец.ру » Экономика » Биткоин взлетел выше $100 тыс.

Биткоин взлетел выше $100 тыс.

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
unsplash.com
Биткоин снова обновил максимум, преодолев планку в $100 тыс.

Биткоин установил новый ценовой рекорд. Сегодня курс криптовалюты взлетел до $106,6 тыс., потом снизился до $105 тыс. Это первый случай, когда монета преодолела отметку в $100 тыс.   

До 5 ноября Биткоин стоил $68 тыс., но после победы Трампа на выборах криптовалюта стала существенно расти в цене, в результате чего исторический максимум обновлялся несколько раз.

Теперь же криптовалюта преодолела уровень, который некоторые аналитики считали недосягаемым. Прогноз роста Биткоина до $100 тыс. воспринимался слишком оптимистично. Однако аналитики, предсказывающие такие результаты, оказались правы.

«Питерец.ру» отмечает, что инвестированием в Биткоин и другие криптовалюты занимаются и некоторые российские граждане. Одно время даже высказались предположения, что криптовалютой начнет торговать СПб Биржа – появлялись даже публикации в СМИ. Но руководство этой биржи опровергло данную информацию. 

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