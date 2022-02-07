Биткоин опять подорожал

Криптовалюта уже давно перестала восприниматься как что-то необычное, странное и опасное. Число людей, приобретающих эти виртуальные деньги, постоянно растет. В России отказались от идеи запрета таких монет. Вместо этого принято решение о регулировании криптовалютного рынка.

Наиболее востребованной виртуальной валютой считается биткоин. Это явный лидер рынка. Причем такая криптовалюта признана во многих странах. «Питерец.ру» сообщает, что после некоторого снижения биткоин снова поднялся в цене. Впервые с середины января монета преодолела отметку в 40 тыс. долларов. Это произошло после падения, которое наблюдалось 3 февраля. Тогда курс криптовалюты снизился до 36,2 тыс. долларов.

Конечно, это далеко до показателей ноября 2021 года, когда монета взлетела до 68 тыс. долларов. Та отметка была самой высокой за всю историю существования биткоина. Однако высокий спрос на монету все равно сохраняется. Приобрести ее можно не только на специальных криптобиржах. Биткоин продают и на других площадках – например, на Петербургской бирже.