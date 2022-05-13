Биткоин обвалится

«Питерец.ру» отмечает, что биткоин обновил свой 2-летний минимум, упав до отметки 27 тыс. $. Столь низкий курс этой криптовалюты был зафиксирован в конце 2020 года. При этом сейчас монета может упасть еще ниже. Так аналитики прогнозируют обвал до 20 тыс. $.

Падение первой криптовалюты произошло на фоне официальных данных об уровне инфляции в Соединенных Штатах. В итоге инвесторы стали продавать активы, для которых характерна высокая степень риска. Теперь многое будет зависеть от фондового рынка США. Поскольку там тоже ожидается падение, биткоин может рухнуть 10-16 тыс. $. Однако после достижения этих отметок монета снова пойдет вверх.

Напоминаем, что биткоин – наиболее распространенный актив на рынке криптовалют. Многие трейдеры торгуют этой монетой. Некоторые петербургские пользователи тоже вкладывают деньги в эту криптовалюту.