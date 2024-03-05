Биткоин приблизился к очередному максимуму

«Питерец.ру» сообщает, что стоимость Биткоина снова взлетела. Первая криптовалюта приближается к своему историческому максимуму, зафиксированному в 2021 году. Тогда цена этой цифровой монеты достигла $69 тыс.

Однако потом последовало серьезное снижение, в результате которого Биткоин упал сначала до $46 тыс., а потом – до $23 тыс. В некоторые периоды стоимость криптовалюты и вовсе снижалась до $16 тыс.

Но в такой ситуации нет ничего удивительного, поскольку для Биткоина характерна высокая волатильность – быстрое изменение цены за короткий промежуток времени. К тому же курс криптовалюты переживает цикличность, поэтому специалисты понимали, что Биткоин снова начнет расти.

Определенные тенденции наметились в прошлом году, а в последние месяцы рост стал устойчивым. В феврале 2024-го монета превысила отметку в $58 тыс. Появились шансы, что Биткоин обновит свой исторический максимум.

Но пока криптовалюта достигла уровня $67,7 тыс. Возможно, рекорд будет побит в ближайшее время, или же начнется нисходящий тренд.