Траты на парфюм выросли

«Питерец.ру» сообщает, что в СПб увеличились траты на парфюмерию. Так, в ноябре на товары данной группы было израсходовано более 953 млн. руб. Продажи октября увеличились на 7%.

При этом прогнозируется еще более существенный рост в декабре. Такой прогноз делают аналитики рынка. Данная тенденция объясняется тем, что петербуржцы приобретают духи и туалетную воду в качестве подарков.

Если смотреть траты на парфюм в Северной столице за 11 месяцев, то они превысили 11 млрд. руб. Это на 11,3% больше, чем аналогичные показатели 2023-го. Посмотрим, каким окажется рост по итогам года.

Увеличение трат на парфюм связано с ростом цен в этом сегменте. Естественно, что подобная ситуация оборачивается увеличением продаж.