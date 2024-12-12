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Питерец.ру » Экономика » Траты на парфюм выросли

Траты на парфюм выросли

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
rosbalt.ru
Петербуржцы стали больше тратить на парфюмерию

«Питерец.ру» сообщает, что в СПб увеличились траты на парфюмерию. Так, в ноябре на товары данной группы было израсходовано более 953 млн. руб. Продажи октября увеличились на 7%. 

При этом прогнозируется еще более существенный рост в декабре. Такой прогноз делают аналитики рынка. Данная тенденция объясняется тем, что петербуржцы приобретают духи и туалетную воду в качестве подарков.  

Если смотреть траты на парфюм в Северной столице за 11 месяцев, то они превысили 11 млрд. руб. Это на 11,3% больше, чем аналогичные показатели 2023-го. Посмотрим, каким окажется рост по итогам года.  

Увеличение трат на парфюм связано с ростом цен в этом сегменте. Естественно, что подобная ситуация оборачивается увеличением продаж. 

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