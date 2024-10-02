Траты на ставки растут

«Питерец.ру» сообщает, что россияне стали делать больше ставок в букмекерских конторах. По имеющимся данным, число таких людей выросло до 6 млн., а сумма ставок – до 1 трлн. руб. Рост в этой сфере характерен и для жителей Северной столицы.

Выросла и выручка букмекеров – если в 2019 году эти конторы получили 210 млрд. руб., в то в 2023 году сумма превысила 1,2 трлн. руб. Также в 1-ю половину 2024 года отчисления от букмекерских контор составили 17 млрд. руб.

Однако рост ставок на спорт приводит к определенным сложностям. Расширение охватов букмекеров оборачивается социальными проблемами, поскольку люди увеличивают свои расходы. Бизнес букмекерских контор процветает, а некоторые их клиенты ухудшают свое материальное положение из-за частых проигрышей.