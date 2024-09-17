СПб догоняет Москву по уровню «удаленки»

«Питерец.ру» отмечает, что после локдауна многим нашим соотечественникам понравилось работать удаленно. По данным опроса 2021 года, таких людей было 88%. Россияне подчеркивали сокращение расходов и возможность проводить больше времени с семьей.

Хотя не все любители «удаленки» продолжают работу в таком режиме, данная тенденция стала развиваться. В 2024 году наблюдается дефицит кадров, из-за чего многие работодатели практикуют удаленный формат работы.

Аналитики SuperJob провели опрос среди 1 тыс. компаний и предпринимателей. Оказалось, что в стране насчитывается 44% предприятий, которые разрешают удаленную работу своим офисным сотрудникам.

Самый высокий показатель в данной сфере наблюдается в Москве – 43%. Однако Петербург начинает подтягиваться к столице – процент предприятий с «удаленкой» для офисных сотрудников достиг там 39%. Чаще всего в данном формате работают айтишники. Далее идут менеджеры по продажам и специалисты клиентских сервисов, а также бухгалтеры.