ента новостей

14:56
На улице Ворошилова неизвестный напал в лифте на 13-летнюю девочку
14:51
В Купчино мигрант вытолкнул свою жену в окно
11:11
За фальсифицированную еду надо в тюрьму?
10:37
Турпоток в СПб восстановился
09:43
Работать будут роботы
09:19
СПб догоняет Москву по уровню «удаленки»
22:28
Выставка Ярослава Гурьева «На камне»
19:54
Гандбольный «Зенит» уверенно победил астраханское «Динамо» – 33:25, Олег Луня забил 8 мячей
16:18
Вратарь «Трактора» Фукале, защитник «Локомотива» Гернат и форвард ЦСКА Абрамов стали лучшими игроками второй недели КХЛ, Шараканов из «Лады» – лучший новичок
15:49
В России могут ввести уголовную ответственность за кражу и клевету с применением дипфейков
14:45
Трассу «Кола» перекроют на 45 минут в связи с разводкой Ладожского моста
13:45
На развязке КАД с Приморским шоссе полностью перекроют разворотную петлю
12:32
Петербургские росгвардейцы исполнят «Гимн Мариуполю»
12:29
В Ленобласти более двух часов будет разведен мост через Свирь 17 сентября
11:43
«Ленинградец» в 9-м туре группы «Золото» второй лиги проиграл в Краснодаре «Кубани» со счётом 0:2 и отстаёт от лидирующего «Челябинска» уже на 10 очков
11:24
Более 200 заключенных сбежали из тюрьмы после сильного наводнения в Нигерии
11:18
На Большом Сампсониевском проспекте иномарка сбила 15-летнюю девушку на электросамокате
10:41
Как петербуржцы сохраняют работоспособность?
10:14
Боярский оказался самокритичен
09:48
Кому лучше не пить кофе?
09:35
В деревне Кузнецы сгорели пять грузовиков
09:27
В Юнтолово мужчина столкнул знакомого в лестничный пролет
09:21
Каковы расходы на коммуналку?
09:19
На проспекте Косыгина задержан участник драки со стрельбой
21:34
СКА только в овертайме обыграл «Ладу» и догнал в таблице КХЛ ЦСКА, Марат Хайруллин набрал в матче с тольяттинцами 3 очка
15:30
В Петербурге прошел финал соревнований по скоростному маневрированию на пожарных автомобилях «Трасса-01»
15:27
Разводку моста через Свирь 16 сентября отменили
13:14
На трассе «Сортавала» в Приозерском районе Ленобласти введут реверсивное движение
13:01
В поселке Серово в ДТП погибла женщина на мотоцикле
12:55
Из Колпино пытались ослепить экипаж воздушного судна
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Экономика » СПб догоняет Москву по уровню «удаленки»

СПб догоняет Москву по уровню «удаленки»

0
64
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
argumenti.ru
Как обстоят дела с работой в удаленном формате?

«Питерец.ру» отмечает, что после локдауна многим нашим соотечественникам понравилось работать удаленно. По данным опроса 2021 года, таких людей было 88%. Россияне подчеркивали сокращение расходов и возможность проводить больше времени с семьей.

Хотя не все любители «удаленки» продолжают работу в таком режиме, данная тенденция стала развиваться. В 2024 году наблюдается дефицит кадров, из-за чего многие работодатели практикуют удаленный формат работы.

Аналитики SuperJob провели опрос среди 1 тыс. компаний и предпринимателей. Оказалось, что в стране насчитывается 44% предприятий, которые разрешают удаленную работу своим офисным сотрудникам.

Самый высокий показатель в данной сфере наблюдается в Москве – 43%. Однако Петербург начинает подтягиваться к столице – процент предприятий с «удаленкой» для офисных сотрудников достиг там 39%. Чаще всего в данном формате работают айтишники. Далее идут менеджеры по продажам и специалисты клиентских сервисов, а также бухгалтеры.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

30-03-2023, 09:27
Петербуржцы хотят работать удаленно
19-01-2022, 08:29
В лидерах по удаленщикам
27-06-2024, 09:55
Малым предприятиям стало требоваться больше персонала
2-05-2020, 08:58
Большинство сохранило свои доходы?
20-03-2020, 07:54
Отношение к удаленной работе
31-03-2021, 09:36
Они не хотят в офис

Происшествия на дорогах

0
159
Вчера, 11:18
На Большом Сампсониевском проспекте иномарка сбила 15-летнюю девушку на электросамокате
0
172
15-09-2024, 13:01
В поселке Серово в ДТП погибла женщина на мотоцикле
0
196
14-09-2024, 14:55
Возле поселка Ушаки иномарка сбила 17-летнего пешехода
0
211
14-09-2024, 14:44
На трассе «Кола» насмерть разбился байкер
Наверх