В Ленобласти займутся ремонтом теплосетей

Ремонт различных объектов – мероприятие дорогостоящее. Однако бывают моменты, когда откладывать дальше уже нельзя, так что приходится раскошеливаться. Такова ситуация с теплосетями Ленобласти.

«Питерец.ру» сообщает, что в 2025 году областные власти намерены произвести капремонт объектов теплоснабжения. На реконструкцию имеющейся инфраструктуры выделено 600 млн. руб.

В настоящий момент объявлен конкурс и ведется прием заявок. Отбором будут заниматься в топливно-энергетическом комитете Ленобласти. Об этом сообщил глава данной структуры Сергей Морозов.

По его словам, сумма, выделенная на ремонт котельных и теплосетей, является предварительной. Поэтому она может быть увеличена при дальнейших чтениях бюджета.