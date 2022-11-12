Займутся дачными дорогами

«Питерец.ру» сообщает, что Северная столица выделит большие деньги на ремонт областных автодорог, которые ведут к дачам. Такое решение обусловлено тем, что большая часть дачников прописана в Петербурге.

Поэтому власти города заинтересованы в решении вопроса. В результате Ленобласти будет предоставлено свыше 1 млрд руб. Это произойдет благодаря совместному финансированию данной программы.

Деньги будут перечисляться с 2023 по 2025 год. Это позволит улучшить жизнь множества садоводств. Если программа будет успешно реализована, позитивные изменения ощутят 86 тыс. человек.

Качество дачных дорог – одна из проблем Петербурга и Ленобласти. Власти намерены всерьез заняться решением данного вопроса.