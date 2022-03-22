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Питерец.ру » Экономика » Развитие Ленобласти продолжается

Развитие Ленобласти продолжается

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Что сейчас происходит с экономикой Ленобласти?

Вопрос экономического развития является одним из ключевых для любого региона. Сегодня эту проблему приходится решать с учетом изменившихся реалий. В Ленобласти намерены продолжить данное развитие. Об этом заявил глава региона Александр Дрозденко.

«Питерец.ру» сообщает, что губернатор Ленобласти смотрит на ситуацию достаточно позитивно. По словам Дрозденко, все предприятия работают стабильно. Конечно, у некоторых предпринимателей появляются вопросы, касающиеся логистики, торгового взаимодействия и цен.

При этом главной задачей региона является сохранение рабочих мест. Сегодня идет поиск новых связей и возможностей. Регионы придется пересматривать некоторые программы, сокращать расходы. Однако строительство и ремонт объектов, а также устройство школ и медицинских учреждений продолжится. Проблем со значимыми товарами в Ленобласти не будет.

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