Развитие Ленобласти продолжается

Вопрос экономического развития является одним из ключевых для любого региона. Сегодня эту проблему приходится решать с учетом изменившихся реалий. В Ленобласти намерены продолжить данное развитие. Об этом заявил глава региона Александр Дрозденко.

«Питерец.ру» сообщает, что губернатор Ленобласти смотрит на ситуацию достаточно позитивно. По словам Дрозденко, все предприятия работают стабильно. Конечно, у некоторых предпринимателей появляются вопросы, касающиеся логистики, торгового взаимодействия и цен.

При этом главной задачей региона является сохранение рабочих мест. Сегодня идет поиск новых связей и возможностей. Регионы придется пересматривать некоторые программы, сокращать расходы. Однако строительство и ремонт объектов, а также устройство школ и медицинских учреждений продолжится. Проблем со значимыми товарами в Ленобласти не будет.