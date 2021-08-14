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Питерец.ру » Общество » В общепите высокие цены?

В общепите высокие цены?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Петербуржцы оценили качество еды и ее стоимость

Жители России активно пользуются кафе и ресторанами. При этом люди положительно оценивают качество предлагаемых там блюд. В основном пользователи ставят оценки 4 или 5. Однако Петербург здесь занял лишь 20 место, набрав средний балл 4,1.

Что касается стоимости еды, то здесь жители Северной столицы остались не очень довольны. Многие люди считают, что в общепите установлены слишком высокие цены. Такое мнение разделяет 35% опрошенных. 63% респондентов говорят об умеренной стоимости блюд. И только 2% считают, что цены в кафе и ресторанах находятся на низком уровне.

В плане соотношение вкуса и стоимости блюд 1 место заняла Тюмень. Вторую строчку поделили Казань и Набережные Челны. Еще в призовой тройке оказалась Астрахань. Петербург же занял лишь 15 место из 22 городов.

«Питерец.ру» считает, что заведениям Северной столицы есть к чему стремиться. Петербург не входит в число лидеров в сфере общепита.

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