Много ли мы платим за ЖКХ?

За услуги ЖКХ жители нашей страны в среднем платят 5 тыс. руб. в месяц. Это примерно 11,5% от размера средней зарплаты. Например, в Англии и Франции люди тратят на «коммуналку» 14,5%, в США – 9%. Такие данные озвучили в Счетной палате РФ.

«Питерец.ру» отмечает, что вроде бы размер счетов за коммунальные услуги вполне соответствует мировой практике. Согласно приведенным цифрам, в других странах наблюдается примерно такая же картина. Так что проблем с высокими тарифами у нас как бы нет.

Но эти проценты высчитывались исходя из средних зарплат. Поэтому здесь нужно учесть одно важное обстоятельство. В России слишком большой разрыв между богатыми и бедными. По некоторым данным, у нас 20-кратный разбег в зарплатах. В Европе и Америке он значительно меньше. Там богатые получают в 5-9 раз больше бедных. Если принять во внимание эти данные, то для кого-то стоимость услуг ЖКХ становится непосильной ношей.