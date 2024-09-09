Квартиры стали покупать значительно реже

«Питерец.ру» отмечает, что продажи в новостройках Северной столицы и области продолжают демонстрировать нисходящую динамику. Тенденция, наметившаяся в июле, сохраняется и по итогам августа.

По данным аналитиков, в августе жители СПб заключили более 2,5 тыс. договоров с долевым участием – месяцем ранее их было на 37% больше. В области было оформлено чуть более 1 тыс. таких договоров – падение составило 38%. Всего же в августе в Петербурге и ЛО продали 151 тыс. кв. м. жилья. Это на 34% хуже июльских показателей.

Нисходящая динамика оказалась ожидаемой. Основные продажи пришлись на май и июнь. В тот период стали заключать договоры даже те, кто хотел приобрести жилье, но долго раздумывал. На таких людей давил срок окончания льготной ипотеки.