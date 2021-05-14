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Питерец.ру » Экономика » Ипотека в апреле

Ипотека в апреле

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
delovoe.tv
Сколько ипотечных займов было оформлено в Петербурге

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице продолжают активно оформлять ипотечные кредиты. В апреле было одобрено более 21 тыс. таких займов. Это обусловлено тем, что прошедший месяц получился особенным. За это время в Петербурге было введено в эксплуатацию 119 домов. В итоге количество ипотечных займов превысило показатели апреля 2020 года в 3 раза. Что касается договоров долевого участия, то их количество выросло примерно на 80%.

Ипотечный кредит – наиболее популярный способ приобретения жилья. Приобрести квартиру или дом другим путем довольно сложно. Поэтому люди берут займ на покупку жилой недвижимости. Банки предлагают специальные программы ипотеки, некоторые из которых идут под выгодный процент.

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