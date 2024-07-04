Ввод новых офисов достигнет рекордно низких показателей

«Питерец.ру» отмечает, что стоимость аренды коммерческой недвижимости в Северной столицы продолжает расти. Это оказывает влияние на ситуацию с вводом офисов. Ожидается, что показатели 2024 года достигнут минимальных значений.

В прошлом году в СПб было введено 113 тыс. кв. м. офисов, что стало худшим результатом за 15 лет. Однако в 2024-м ожидается ввод 92,6 тыс. кв. м., поэтому рекорд будет обновлен в очередной раз.

В настоящий момент остается свободными примерно 6,5% площадей, другие строящиеся помещения уже арендованы. Рост арендных ставок объясняется минимальным объемом данных площадей и высоким спросом на такую недвижимость.

В итоге за год офисы класса А подорожали на 14% и достигли уровня 2,6 тыс. руб. за кв. м. В сегменте класса В рост составил 12%, а стоимость аренды поднялась до 1,6 тыс. руб.