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Питерец.ру » Экономика » Автокредиты берут активнее

Автокредиты берут активнее

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Петербуржцы стали чаще оформлять автокредит

Жители Северной столицы стали чаще брать автокредит. По итогам июля в городе было оформлено свыше 2,5 тыс. таких кредитов, что на 9% превышает показатели июня. Еще на 1% увеличился средний чек.

Кстати, Петербург находится в топ-3 по сумме автокредитов. Лидерами же в этой сфере являются Москва и Московская область. Город на Неве часто попадает в различные рейтинги. Логично, что это же произошло и в ситуации с автокредитами.

«Питерец.ру» отмечает, что покупка машины – дорогое удовольствие. Во многих случаях люди это делают с помощью автокредита. Конечно, у таких покупок есть и противники, которые считают, что кредит оформлять невыгодно.

Но здесь вспоминаются два случая. Один человек купил деньги, а когда приехал покупать авто, оно уже серьезно подорожало. Второй же предпочел для такой же цели взять автокредит. Потом машина поднялась в цене, и этому человеку пришлось платить за нее меньше (даже с процентами), чем тем, кто купил ее позже.

Как говорится, комментарии излишни…

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