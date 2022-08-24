Автокредиты берут активнее

Жители Северной столицы стали чаще брать автокредит. По итогам июля в городе было оформлено свыше 2,5 тыс. таких кредитов, что на 9% превышает показатели июня. Еще на 1% увеличился средний чек.

Кстати, Петербург находится в топ-3 по сумме автокредитов. Лидерами же в этой сфере являются Москва и Московская область. Город на Неве часто попадает в различные рейтинги. Логично, что это же произошло и в ситуации с автокредитами.

«Питерец.ру» отмечает, что покупка машины – дорогое удовольствие. Во многих случаях люди это делают с помощью автокредита. Конечно, у таких покупок есть и противники, которые считают, что кредит оформлять невыгодно.

Но здесь вспоминаются два случая. Один человек купил деньги, а когда приехал покупать авто, оно уже серьезно подорожало. Второй же предпочел для такой же цели взять автокредит. Потом машина поднялась в цене, и этому человеку пришлось платить за нее меньше (даже с процентами), чем тем, кто купил ее позже.

Как говорится, комментарии излишни…