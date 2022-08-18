Петербуржцы амбициозны

«Питерец.ру» сообщает, что 15% специалистов из Северной столицы желают продвинуться по службе. Это делает петербургских работников одними из наиболее амбициозных в стране.

Превосходят их в этом отношении только жители Башкирии. Там желают продвижения по службе 17% специалистов. В тройке призеров оказалась Московская область. Таковы данные опроса сервиса HeadHunter.

Если говорить о профессиях, то наиболее амбициозными являются программисты, маркетологи и работники, занимающиеся добычей сырья. Среди представителей этих профессий настраивается на повышение каждый шестой.

Рассуждения о карьерном росте во многом связаны с возрастом человека. Специалисты 18-34 лет задумываются об этом чаще, чем работники 55 лет и старше. В первой группе показатель составил 26%, во второй – всего лишь 3%.