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Питерец.ру » Общество » Петербуржцы амбициозны

Петербуржцы амбициозны

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Где самые амбициозные специалисты в России?

«Питерец.ру» сообщает, что 15% специалистов из Северной столицы желают продвинуться по службе. Это делает петербургских работников одними из наиболее амбициозных в стране.

Превосходят их в этом отношении только жители Башкирии. Там желают продвижения по службе 17% специалистов. В тройке призеров оказалась Московская область. Таковы данные опроса сервиса HeadHunter.

Если говорить о профессиях, то наиболее амбициозными являются программисты, маркетологи и работники, занимающиеся добычей сырья. Среди представителей этих профессий настраивается на повышение каждый шестой.

Рассуждения о карьерном росте во многом связаны с возрастом человека. Специалисты 18-34 лет задумываются об этом чаще, чем работники 55 лет и старше. В первой группе показатель составил 26%, во второй – всего лишь 3%.

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