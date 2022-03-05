Они уходят с нашего рынка

Военная операция России в Донбассе стала поводом для введения многочисленных санкций. Недружественные страны Запада – а таковых оказалось гораздо больше, чем мы думали – ввели ограничения.

Сейчас с нашего рынка также уходят многие иностранные компании. Этот ряд пополнили Apple, IKEA, Nokia, Panasonic, Intel и другие. Закрываются крупные магазины одежды, в том числе бренды Nike, Swarovski. Приостановили свою деятельность иностранные автозаводы. В общем, ситуация обострилась. Кто-то ушел из России довольно громко. Особенно отличились здесь Apple и IKEA. В магазинах IKEA и вовсе был настоящий бум. В последний день их работы в Петербурге скупали буквально все.

«Питерец.ру» отмечает, что нашу страну пытаются загнать в изоляцию. Только вот поступая подобным образом, иностранные компании делаю хуже самим себе. Они теряют огромный рынок сбыта. Поэтому такое поведение глупо и напоминает известный стишок про «игрушки и горшок».