Поставки нефти в Китай выросли

Укрепление взаимоотношений с Китаем приводит к увеличению торговли в этом направлении. В частности, наша страна стала активно поставлять в КНГ «черное золото». Причем в первые 5 месяцев 2024 года данный показатель увеличился на 11%.

В итоге объем поставок вырос до 46,7 млн. т. Китайцы заплатили за российскую нефть 28,7 млрд. $. Это на 21% больше чем в аналогичном периоде 2023-го. Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Поднебесную. Далее идут саудиты, продавшие 33,6 т. «черного золота», что позволило им заработать 21,1 млрд. $.

«Питерец.ру» сообщает, что сейчас более 90% российско-китайских расчетов по нефти осуществляются в национальных валютах. Если рассматривать нефте-газовый сектор в целом, то по 40% операций идут в рублях и юанях, а на другие валюты приходится лишь 20%. В общем, доллар постепенно уходит с экономического Олимпа.