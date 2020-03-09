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Питерец.ру » Экономика » Нефть бьет антирекорды

Нефть бьет антирекорды

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
odnako.su
Мировые цены на нефть серьезно «обвалились»

«Питерец.ру» сообщает, что произошел серьезный «обвал» мировых цен на нефть. Так на лондонской бирже баррель «черного золота» Brent подешевел сразу на 31%. В итоге его стоимость остановилась на отметке 31,43 $. В последний раз подобный антирекорд был зафиксирован в январе 2016 года. Тогда баррель нефти подешевел до 31,5 $. На фоне этого подорожали доллар и евро. Курс американской валюты сейчас равен примерно 72 руб., европейской – около 82 руб.

Такая ситуация с нефтяными котировками негативно сказывается на состоянии российской экономики, ведь наша страна является одним из наиболее серьезных игроков на рынке нефти. Для экономики Петербурга это тоже не самая благоприятная ситуация. Посмотрим, как будут развиваться дальнейшие события.

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