Нефть превысит отметку 100$

«Питерец.ру» сообщает, что аналитики уверены в росте цен на нефть. По их мнению, стоимость «черного золота» превысит отметку в 100$ за баррель. Причем подобный сценарий возможен в течение ближайших месяцев.

Согласно прогнозам, к концу 2023 года нефть поднимется в цене до 106$. В среднем же этот энергоноситель будет торговаться по 98$. Напоминаем, что сейчас стоимость нефти находится в районе 80$.

Запад ввел потолок цен на российские энергоносители. Согласно этому санкционному потолку, нефть не должна продаваться выше 60$. При этом ограничение установлено для морских поставок.

Но Россия продолжает оставаться крупнейшим поставщиком нефти в ЕС. Так что одно дело ввести лимиты, а совсем другое – им следовать. Россия просто не станет поставлять нефть в страны, которые вводят санкции.