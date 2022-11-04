В «семерке» установят цену на нашу нефть

Представьте ситуацию: собралась небольшая кучка покупателей и решила, что их не устраивают цены в магазине. Эти «активисты» посовещались и установили собственные параметры. Далее такие граждане идут в магазин с требованием в стиле «мы у вас покупать ничего не будем, вот наши цены, продавайте свои товары по этой стоимости».

В жизни с подобным абсурдом никто не сталкивается. Но почему-то в большой политике он возникает… Представители G7 и Австралия решили установить максимальную стоимость на нашу нефть.

«Питерец.ру» считает происходящее каким-то нелепым анекдотом. Ну, прям дети малые – как будто с ними кто-то советоваться станет. Какая цена установлена на рынке, по такой и продаем. Как говорится, наша нефть – что хотим, то и делаем.

Не желают покупать – их проблемы; у нас же покупатели найдутся. Если хотят в «малой семерке» витать в облаках, пусть витают. Мы же спокойно продаем нефть более адекватным странам. Например, в октябре Индия получала от РФ 946 тыс. баррелей «черного золота» в день. Кстати, Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Индию.