Заброшенной фабрике в Ленобласти подарили эскизы для реставрации

На Совете главных архитекторов регионов России студенты шести вузов создали эскизы для реставрации мебельной фабрики М.Пиетена в Выборге.

В творческом состязании в формате клаузуры победили предложения горного университета и государственного университета по землеустройству (ГУС). Идеи студентов могут использовать при разработке проекта реставрации.

Студенты горного университета предлагают расширить функцию творческих мастерских. Благодаря стеклянной стене проходящие мимо люди смогут видеть трудящихся. Пространство внутри предлагается расширить, сохранив вид на металические фермы кровли. Помимо этого, двор фабрики предлагают благоустроить, а высокую трубу использовать как смотровую площадку.

Студенты ГУС сохраняют классический фасад здания, но предлагают современное содержание внутри. Здесь по идее начинающих архитекторов возможно развернуть реставрационные мастерские с использованием вторичной переработки материалов. Во второй половине здания могут открыться помещения для мастер-классов гончарного и ремонтного дела. Двор мастерской используют для артобъектов, отражающих дух города.

В клаузуре приняли участие начинающие архитекторы и градостроители – студенты московских и петербургских ведущих ВУЗов – НИУ МГСУ, Государственного университета по землеустройству, СПбГАСУ, Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, Санкт-Петербургского горного университета и Санкт-Петербургской академии художеств им. Ильи Репина.