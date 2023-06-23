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Питерец.ру » Общество » В Сертолово открывается новый физкультурно-оздоровительный комплекс

В Сертолово открывается новый физкультурно-оздоровительный комплекс

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Администрация Ленобласти
Физкультурно-оздоровительный комплекс на Центральной улице построен по федеральной программе «Спорт – норма жизни» и введен в эксплуатацию.

Физкультурно-оздоровительный комплекс на Центральной улице построен по федеральной программе «Спорт – норма жизни» и введен в эксплуатацию.

«Каждый год мы открываем в Сертолово по новому социальному объекту. Только за последние два года здесь построили школу, детский сад и пожарное депо. В этом году продолжим расширять функционал города: откроем спортивный комплекс с двумя залами и завершим проектирование второго этапа районной больницы», — рассказал заместитель Председателя Правительства Ленинградской области Евгений Барановский. 

Одновременно в ФОКе смогут заниматься до 90 человек. Этим летом им станут доступны универсальный игровой зал 36х18 метров и тренажёрный зал для разминки. Здесь же раздевалки и душевые, оборудованные, в том числе, для маломобильных групп населения.

Общий объем финансирования на строительство спорткомплекса, включая средства федерального бюджета, составил 106 млн рублей.

***
Программа «Спорт – норма жизни» реализуется в рамках национального проекта «Демография», утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Администрация Ленобласти
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