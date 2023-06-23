В Сертолово открывается новый физкультурно-оздоровительный комплекс

Физкультурно-оздоровительный комплекс на Центральной улице построен по федеральной программе «Спорт – норма жизни» и введен в эксплуатацию.
Одновременно в ФОКе смогут заниматься до 90 человек. Этим летом им станут доступны универсальный игровой зал 36х18 метров и тренажёрный зал для разминки. Здесь же раздевалки и душевые, оборудованные, в том числе, для маломобильных групп населения.
Общий объем финансирования на строительство спорткомплекса, включая средства федерального бюджета, составил 106 млн рублей.
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Программа «Спорт – норма жизни» реализуется в рамках национального проекта «Демография», утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
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