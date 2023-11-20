Проблемы кадрового дефицита в России и пути их решения

24-28 ноября в Санкт-Петербурге пройдет финал Чемпионата профессионального мастерства «Профессионалы». Это масштабное событие, которое собирает лучших представителей рабочих специальностей со всей России.
В этом году в финале примут участие 680 конкурсантов, которые будут соревноваться в 35 профессиональных компетенциях и 20 юниорских. Одна из центральных тем деловой программы Финала будет посвящена проблеме кадрового дефицита в России. Этот вопрос приобретает особую актуальность в условиях экономических санкций и структурной перестройки экономики.
По данным исследования RosExpert, в 2023 году 46% респондентов из числа руководства российских компаний отметили рост дефицита кадров на всех уровнях.
Основными причинами кадрового дефицита в России являются:
- Демографическая яма. В ближайшие годы численность трудоспособного населения в России будет сокращаться.
- Бурное увеличение производств. В условиях санкций российские компании активно наращивают производство, что требует дополнительного привлечения квалифицированных кадров.
- Активный переход бизнеса в новые рыночные сегменты и регионы. Бизнес ищет новые возможности для развития, что требует новых компетенций у работников.
Для решения проблемы кадрового дефицита в России необходимо принять комплекс мер, включающих в себя:
- Повышение престижа рабочих специальностей. Необходимо проводить информационную кампанию, направленную на популяризацию рабочих профессий среди молодежи.
- Развитие системы профессионального образования. Необходимо модернизировать систему профессионального образования, чтобы она отвечала современным требованиям рынка труда.
- Создание системы непрерывного образования. Необходимо обеспечить возможность для работников повышать квалификацию и переучиваться в течение всей жизни.
Финал Чемпионата профессионального мастерства «Профессионалы» станет площадкой для обсуждения проблем кадрового дефицита и выработки решений по их решению. В рамках деловой программы запланированы дискуссии, форумы, круглые столы, посвященные этой теме. В них примут участие представители бизнеса, государственной власти, эксперты в области профессионального образования.
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