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Питерец.ру » Экономика » Проблемы кадрового дефицита в России и пути их решения

Проблемы кадрового дефицита в России и пути их решения

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Freepik
Вопросы кадрового дефицита обсудят на Финале Чемпионата «Профессионалы» в Петербурге

24-28 ноября в Санкт-Петербурге пройдет финал Чемпионата профессионального мастерства «Профессионалы». Это масштабное событие, которое собирает лучших представителей рабочих специальностей со всей России.

В этом году в финале примут участие 680 конкурсантов, которые будут соревноваться в 35 профессиональных компетенциях и 20 юниорских. Одна из центральных тем деловой программы Финала будет посвящена проблеме кадрового дефицита в России. Этот вопрос приобретает особую актуальность в условиях экономических санкций и структурной перестройки экономики.

По данным исследования RosExpert, в 2023 году 46% респондентов из числа руководства российских компаний отметили рост дефицита кадров на всех уровнях.

Основными причинами кадрового дефицита в России являются:

  • Демографическая яма. В ближайшие годы численность трудоспособного населения в России будет сокращаться.
  • Бурное увеличение производств. В условиях санкций российские компании активно наращивают производство, что требует дополнительного привлечения квалифицированных кадров.
  • Активный переход бизнеса в новые рыночные сегменты и регионы. Бизнес ищет новые возможности для развития, что требует новых компетенций у работников.

Для решения проблемы кадрового дефицита в России необходимо принять комплекс мер, включающих в себя:

  • Повышение престижа рабочих специальностей. Необходимо проводить информационную кампанию, направленную на популяризацию рабочих профессий среди молодежи.
  • Развитие системы профессионального образования. Необходимо модернизировать систему профессионального образования, чтобы она отвечала современным требованиям рынка труда.
  • Создание системы непрерывного образования. Необходимо обеспечить возможность для работников повышать квалификацию и переучиваться в течение всей жизни.

Финал Чемпионата профессионального мастерства «Профессионалы» станет площадкой для обсуждения проблем кадрового дефицита и выработки решений по их решению. В рамках деловой программы запланированы дискуссии, форумы, круглые столы, посвященные этой теме. В них примут участие представители бизнеса, государственной власти, эксперты в области профессионального образования.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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