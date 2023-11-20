Проблемы кадрового дефицита в России и пути их решения

24-28 ноября в Санкт-Петербурге пройдет финал Чемпионата профессионального мастерства «Профессионалы». Это масштабное событие, которое собирает лучших представителей рабочих специальностей со всей России.

В этом году в финале примут участие 680 конкурсантов, которые будут соревноваться в 35 профессиональных компетенциях и 20 юниорских. Одна из центральных тем деловой программы Финала будет посвящена проблеме кадрового дефицита в России. Этот вопрос приобретает особую актуальность в условиях экономических санкций и структурной перестройки экономики.

По данным исследования RosExpert, в 2023 году 46% респондентов из числа руководства российских компаний отметили рост дефицита кадров на всех уровнях.

Основными причинами кадрового дефицита в России являются:

Демографическая яма. В ближайшие годы численность трудоспособного населения в России будет сокращаться.

Бурное увеличение производств. В условиях санкций российские компании активно наращивают производство, что требует дополнительного привлечения квалифицированных кадров.

Активный переход бизнеса в новые рыночные сегменты и регионы. Бизнес ищет новые возможности для развития, что требует новых компетенций у работников.

Для решения проблемы кадрового дефицита в России необходимо принять комплекс мер, включающих в себя:

Повышение престижа рабочих специальностей. Необходимо проводить информационную кампанию, направленную на популяризацию рабочих профессий среди молодежи.

Развитие системы профессионального образования. Необходимо модернизировать систему профессионального образования, чтобы она отвечала современным требованиям рынка труда.

Создание системы непрерывного образования. Необходимо обеспечить возможность для работников повышать квалификацию и переучиваться в течение всей жизни.

Финал Чемпионата профессионального мастерства «Профессионалы» станет площадкой для обсуждения проблем кадрового дефицита и выработки решений по их решению. В рамках деловой программы запланированы дискуссии, форумы, круглые столы, посвященные этой теме. В них примут участие представители бизнеса, государственной власти, эксперты в области профессионального образования.