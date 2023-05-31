Контрольно-счётная палата Санкт-Петербурга представила парламентариям доклад о деятельности в 2022 году

В рамках пленарного заседания Законодательного собрания Санкт-Петербурга ежегодный доклад о деятельности Контрольно-счётной палаты Санкт-Петербурга представил её председатель Константин Желудков.

Он подчеркнул: для КСП главной задачей был не объёмам выявленных нарушений и наказание виновных. Главное – это профилактика – возможность предотвратить нарушение, способное привести к ущербу для города и возможность вернуть реально потерянные городом деньги в бюджет.

В своём выступлении Константин Желудков так же отметил, что в 2022 году Палата провела 295 мероприятий, из которых 54 были контрольными, ещё 241 – экспертно-аналитическими. Проверена деятельность 120 государственных и муниципальных органов, предприятий и учреждений.

Аудиторы КСП зафиксировали более 6 тысяч нарушений, почти половина которых была допущена при формировании и исполнении бюджетов. При деятельном участии вышестоящих органов исполнительной власти города, по итогам 2022 года в рабочем порядке устранено нарушений на 15 миллиардов рублей, в бюджет возвращено 137 миллионов рублей. В результате претензий КСП в Петербурге были уволены 23 человека, еще 97 – получили выговоры.

На основе рекомендаций Палаты было принято более 450 нормативно-правовых актов, внесены изменения в один федеральный и один городской законы, издано более 100 распоряжений и приказов.

Парламентарии приняли решение утвердить доклад Контрольно-счётной палаты Санкт-Петербурга.