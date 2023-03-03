Внедрение искусственного интеллекта повысит выручку до 5%

Интеграция искусственного интеллекта приносит российским компаниям во всех секторах экономики дополнительный рост до 1% от общего объема выручки уже на начальном этапе эксплуатации, а через два-три года эффект может возрасти до 3-5%. К такому выводу пришли аналитики финансового рынка по итогам исследования АНО «Цифровая экономика», посвященного оценке эффективности интеграции технологий искусственного интеллекта в работу крупнейших российских ритейл-компаний. Общий объем рынка ИИ в России составил 552 млрд рублей, при этом многие отечественные решения уже показывают серьезный экспортный потенциал, заявил директор направления «Цифровая трансформация отраслей» АНО «Цифровая экономика» Алексей Сидорюк.

В рамках федеральной программы «Искусственный интеллект» Фонд содействия инновациям под кураторством АНО «Цифровая экономика» выбрал и поддержал 270 проектов, 137 из которых прошли акселерацию, в итоге 21 проект - открытые библиотеки в сфере искусственного интеллекта - получили гранты на сумму 3,6 млрд. рублей. Опрос Национального центра развития искусственного интеллекта при Правительстве Российской Федерации (НЦРИИ) показал, что из 10 тысяч компаний более 20% используют технологии ИИ в своей работе.

Исследование АНО «Цифровая экономика», которое готовилось, более шести месяцев дает и другие цифры: технологии ИИ, интегрированные в работу компаний различных отраслей экономики, уже принесли бизнесу 300 млрд рублей прибыли. При этом, подчеркнул директор направления «Цифровая трансформация отраслей» АНО «Цифровая экономика» Алексей Сидорюк, рынок ИИ представлен не только Yandex Support AI: инхаус-решения есть у Сбербанка, Х5-ритейл и Почты России, Wildberries, Ozon также их предлагают другим компаниям и независимые разработчики.

Аналитик ФГ «Финам» Алексей Делицын напомнил, что искусственный интеллект уже плотно интегрирован во все экономические сферы. «С использованием ИИ в финансовом и банковском секторах экономики, к примеру, знаком каждый из нас. Всем звонят умные чат-боты, информирующие о новых услугах и новых условиях. А предиктивная аналитика используется для того, чтобы определить условия кредитования. На начальном этапе интеграция ИИ приносит крупным компаниям экономический эффект в объёме до 1% от выручки. Половину эффекта даёт сокращение издержек, вторую половину – выручка от усовершенствованных продуктов. Через два-три года после начала внедрения эффект может возрасти до 3-5%. При этом 70% всех решений на основе ИИ – это рекомендательные системы и системы поддержки принятия решений. Они позволяют заменить человека, когда требуется регулярно и быстро принимать однообразные решения (выдать или не выдать кредит, какой рекламный креатив показать и т.п.). Помимо сокращения издержек ИИ способен стимулировать продажи. Все мы наблюдаем это ежедневно, когда электронные магазины и маркетплейсы подсказывают, какие товары пользуются спросом у других покупателей. При этом ИИ использует статистику нашего поведения и наших покупок, а также дополнительные данные – демографические или географические, чтобы предлагать именно то, от покупки чего нам будет сложно отказаться», - сказал Алексей Делицын.

Аналитики считают, что до 2025 года во внедрении искусственного интеллекта будет лидировать десять отраслей – телекоммуникации, сельское хозяйство, государственный и потребительский сектора, бизнес-услуги, здравоохранение, ритейл, сельское хозяйство, автомобильная промышленность, реклама, юриспруденция и страхование. Член комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин отметил, что технологии искусственного интеллекта уже широко применяются в самых разных информационных системах, в том числе по повышению производительности труда, роста продаж и по развитию образовательных проектов ed-tech.

«Эксперты АНО “Цифровая экономика”, по сути, создали модель правильного внедрения ИИ, разделив отдельные ниши и оценив эффективность каждой. Особенно показательным с этой точки зрения становится пример сферы ритейла, который позволяет спрогнозировать тенденции использования технологий ИИ в остальных отраслях. К примеру, ИИ-решение, контролирующее спрос на товар, позволяет не только сократить нереализованные складские запасы от 5 до 15%, но и повысить лояльность потребителей. Кроме того, оно снижает риски компаний, вызванные уровнем компетенции ее сотрудников. Человеческий фактор никто не исключал, а искусственный интеллект, рассчитав все данные – от погодных условий и сезонного спроса до особенностей торговых площадей, товарных характеристик и многих других, определит точную потребность в закупке и полностью избавит компанию от убытков или значительно их снизит. С определенными вариациями этот подход может использоваться в работе не только ритейла и сферы услуг, но и других отраслей, в том числе в промышленности и государственном и муниципальном управлении», - подчеркнул Антон Немкин.

Еще одним важным аспектом внедрения искусственного интеллекта, по мнению депутата, станет его использование в защите от кибератак. Как считает Немкин, именно это направление в обеспечении информационной безопасности станет ключевым в ближайшие годы.

При внедрении технологий искусственного интеллекта нужно сразу разрабатывать подходы для оценки рисков и потенциальных негативных воздействий, уверено отраслевое сообщество. Кроме того, работа над Кодексом этики в сфере искусственного интеллекта показала, что нужно определять этические нормы не искусственного интеллекта, но его применения. Об этом заместитель руководителя НЦРИИ, руководитель Центра экспертизы по реализации федерального проекта «Искусственный интеллект» Сергей Наквасин говорил на круглом столе, посвященном созданию кодекса.

«Это очень важный тезис, поскольку есть соблазн при создании проектов в области ИИ переложить ответственность за принимаемые решения с использованием этой технологии на этот метафорический искусственный интеллект. Кодекс этики однозначно говорит, что ответственность по-прежнему возлагается на человека, который может принимать необходимые меры, чтобы нивелировать риски или полностью их избежать», - заявил Сергей Наквасин.

Исполняющий обязанности директора Института конкурентной политики и регулирования рынков НИУ ВШЭ, партнер КА «Муранов, Черняков и партнеры» Олег Москвитин считает, что ИИ не может полностью заменить сотрудника как в государственном управлении, так и в бизнес-компаниях: основная работа, ответственность и любые окончательные и определяющие решения остаются в компетенции сотрудников. Наиболее ярко это видно на примере судов, замечает юрист, где не только в силу закона, но и в результате сложившегося за тысячелетия понимания судопроизводства решение может вынести только судья-человек. Однако ИИ может и в судебной системе выступать важным помощником, например, обрабатывая информацию о поступающих исках и выявляя подозрительные или откровенно мошеннические обращения.

«ИИ достаточно плотно используется в некоторых блоках юридической деятельности: это и составление исковых заявлений по относительно типовым ситуациям, как у, например, у Сбербанка, и проверка контрактов, и составление, по сути, шаблонов самих договоров, и консультирование по не самым сложным ситуациям посредством чат-ботов. Разные направления такой работы ИИ имеют пока, конечно, разную распространённость, во многих сферах ИИ выступает именно помощником юриста и не может полностью и равноценно заменить человека. Достаточно давно стал ИИ и важным помощником юристов на государственной службе. Уже несколько лет в ФАС России для выявления признаков картелей на закупках применяется сервис “Большой цифровой кот”. Программа помогает специалистам ФАС выявлять нарушения на аукционах, обрабатывая большие массивы информации, после чего за проверку и расследование берутся уже сами люди. На этом та же ФАС не останавливается: для автоматического контроля, например, за принимаемыми во всех регионах страны тарифными решениями предназначен “Цифровой тарифный светофор”», - рассказал Олег Москвитин.