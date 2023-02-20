«Газпром» будет активно работать с КНР

Петербургская компания «Газпром» намерена выйти на рынок Китая. Перспектив в ЕС у этого российского гиганта сегодня нет никаких. Так считает аналитик Михаил Селезнев. По его мнению, перенаправление деятельности с активным взаимодействием с КНР уже началось.

В будущем именно это направление может стать основным для развития «Газпрома». Однако Селезнев уверен, что полного прекращения поставок в Европу не будет. Что касается европейских стран, рубеж в 50 млн м3 газа не будет преодолен. Однако падение объемов в какой-то мере компенсируется ростом цен. Стоимость газа еще долгое время продолжит находиться на отметке от 200$.

«Питерец.ру» напоминает, что из-за ухудшения геополитической ситуации поставки российского газа в страны ЕС почти прекратились. В связи с этим «Газпром» активизировался по другим направлениям.