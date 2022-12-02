Первая трюмная партия свежих сатсум и лимонов «приплыла» в Санкт-Петербург

В морском порту Санкт-Петербурга Северо-Западным межрегиональным управлением Россельхознадзора проведен карантинный фитосанитарный контроль первой трюмной партии турецких сатсум и лимонов. 2,1 тыс. тонн цитрусовых фруктов поступили из Турции в адрес одной из российских компаний.

Вся продукция, соответствующая фитосанитарным требованиям ЕАЭС, разрешена к ввозу в Российскую Федерацию.

Более 2 тыс. тонн сатсум и лимонов направились в адрес получателя.

Для справки:

Сатсума является одним из разновидностей мандарина, рода Цитрусовых. Фрукт имеет тонкую кожуру, мягкую сердцевину и желто-оранжевый цвет. Естественной родиной растения является Дальний восток – Китай, но в Европу был завезен из Японии, где возделыванию этого фрукта уделяется особенное внимание. В Японии сатсума известен, как Микан. Плод имеет очень сладкий вкус и обычно не содержит семечек.