В Петербург поступили первые трюмные партии какао-бобов

В сентябре 2022 года в порту Санкт-Петербурга должностными лицами Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора проконтролированы первые две трюмные партии какао-бобов, поступившие из Кот-д-Ивуара, общим весом более 2 тыс. тонн.

В результате проведения карантинного фитосанитарного контроля установлено, что вся подкарантинная продукция соответствует Единым карантинным фитосанитарным требованиям Евразийского экономического союза.

После завершения всех необходимых процедур 2,1 тыс. тонн какао-бобов направились в адрес получателя – кондитерской фабрики.