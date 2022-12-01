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Питерец.ру » Экономика » 5 миллиардов на школьные лаборатории

5 миллиардов на школьные лаборатории

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
tvspb.ru
Город выделил средств на профессиональные лаборатории в школах

«Питерец.ру» сообщает, что в школах Северной столицы появятся специальные лаборатории. Они будут рассчитаны на предварительное профобучение. Об этом рассказала вице-губернатор Ирина Потехина.

Смольный выделит на это 5 млрд руб. В итоге лаборатории появятся в 300 школах. Необходимо, чтобы у такого учебного заведения были партнерские отношения с каким-либо предприятием, вузом или колледжем.

Сегодня промышленники сталкиваются с проблемой нехватки кадров. По этой причине развитие идет не такими темпами, как хотелось. Поэтому было принято решение привлечь к подготовке кадров еще и школу.

Лаборатории предварительного профобучения помогут в решении этого вопроса. Поэтому в городе готовы вкладывать в них большие деньги.

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