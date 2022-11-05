Что будет с кредитами?

Мобилизованные граждане получили право на кредитные каникулы. Банки вынуждены предоставить им отсрочку по платежам. Это касается потребкредитов, карт и ипотеки. Эти люди должны будут осуществлять выплаты уже после окончания военной операции.

Произойдут ли из-за этого какие-то изменения в сегменте кредитования? Некоторые эксперты считают, что да. Теперь банки будут вынуждены пересмотреть свое отношение к кредитам и выдавать очень избирательно. Например, клиентам, которых потенциально могут призвать для участия в спецоперации, кредиты выдавать перестанут.

«Питерец.ру» считает, что банки могут поменять свою политику. Но каких-то глобальных изменений мы вряд ли увидим. Так что особых поводов для переживаний нет. Эти эксперты пока зря беспокоятся.