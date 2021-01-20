Кому не дают кредит?

«Питерец.ру» сообщает, что банки серьезно ужесточили требования к кредитованию. Примерно две три заявок на кредит не получают одобрение. Причем это касается не только потребительских кредитов. Похожая ситуация наблюдается в сегменте автокредитования, где за 2020 год зафиксировано 62% отказов.

Заметно лучше обстоят дела при выдаче ипотеки. Там в прошлом году 71% заявителей получили кредит. Однако это обусловлено менее серьезными рисками для банков. При оформлении ипотеки заявитель вносит первоначальный взнос. К тому же жилая недвижимость находится в залоге.

В целом на рынке кредитования получается картина, когда банки дают взаймы тем, кто в деньгах особо не нуждается. Люди, у которых финансовое положение заметно хуже, получают отказ. В настоящий момент доля просроченных кредитов приближается к 5%.