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Питерец.ру » Экономика » Кому не дают кредит?

Кому не дают кредит?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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topspb.tv
Банки часто отказывают в выдаче кредита

«Питерец.ру» сообщает, что банки серьезно ужесточили требования к кредитованию. Примерно две три заявок на кредит не получают одобрение. Причем это касается не только потребительских кредитов. Похожая ситуация наблюдается в сегменте автокредитования, где за 2020 год зафиксировано 62% отказов.

Заметно лучше обстоят дела при выдаче ипотеки. Там в прошлом году 71% заявителей получили кредит. Однако это обусловлено менее серьезными рисками для банков. При оформлении ипотеки заявитель вносит первоначальный взнос. К тому же жилая недвижимость находится в залоге.

В целом на рынке кредитования получается картина, когда банки дают взаймы тем, кто в деньгах особо не нуждается. Люди, у которых финансовое положение заметно хуже, получают отказ. В настоящий момент доля просроченных кредитов приближается к 5%.

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