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Питерец.ру » Экономика » Кредитные каникулы получили не все

Кредитные каникулы получили не все

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
bankrotconsult.ru
Некоторые заявления на кредитные каникулы были аннулированы

«Питерец.ру» сообщает, что банки РФ аннулировали примерно 15 тыс. заявлений на предоставление кредитных каникул. Всего таких заявлений было более 370 тыс. Так что процент отказов оказался достаточно малым. Банки аннулировали примерно 4% заявок.

Большинство отказов связаны с тем, что граждане несвоевременно подтвердили свое право на предоставление льготы. Если же человек по объективным причинам не мог предоставить необходимые документы, ему дается на это еще месяц.

Напоминаем, что кредитные каникулы могут предоставляться людям, чьи доходы упали на 30% по сравнению с 2019 годом. Однако для подтверждения данного факта нужно своевременно предоставить документы. Кредитные каникулы стали одной из мер поддержки граждан при пандемии коронавируса.

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