В СПбГМТУ приступили к созданию робота для очистки корпуса судна

В рамках реализации Программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» СПбГМТУ начал сотрудничество с Институтом проблем механики им. А.Ю. Ишлинского (РАН) по теме «Разработка робототехнического комплекса для очистки корпуса судна от обрастания» (Стратегический проект № 4 «Морская робототехника»).

Проект затрагивает актуальную для судостроения проблему – очистку корпусов судов и кораблей от обрастания. Различные водоросли и ракообразные (балянусы), закрепляясь на корпусе судна, ухудшают его гидродинамику – снижают скорость хода, увеличивают расход топлива, ухудшают экологию.

Очистка корпуса всегда влекла за собой значительные трудовые и финансовые затраты. Поэтому роботизация этой операции обещает высокий экономический эффект. В этом году консорциумом «Морские приоритеты» разработан технический проект перспективного робота для очистки корпусов судов от обрастаний. За следующие два года планируется провести ряд научных исследований, спроектировать и изготовить действующий прототип устройства, провести его испытания и подготовить к серийному производству.