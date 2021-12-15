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Питерец.ру » Политика » Взаимодействуем с корейцами

Взаимодействуем с корейцами

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
hansanglab.com
Губернатор Беглов встретился с представителем Кореи

«Питерец.ру» сообщает, что в Смольном прошла встреча между Александром Бегловым и представителем Кореи Пак Чон Суном. Это сотрудничество крайне важно для Северной столицы. Корейцы являются стратегическими партнерами для Петербурга.

В городе открывается завод по изготовлению автомобильных двигателей. Это позволит петербуржцам получить новые рабочие места. Работают и другие важные проекты, которые относятся к сфере гостиничного бизнеса, банков и производства электроники.

В Петербурге созданы специальные условия, направленные на поддержку инвесторам. Некоторые проекты имеют статус стратегических, что позволяет таким предпринимателям получать серьезные льготы. Объем инвестиций в город составляет 10 млрд руб.

Партнерство с Кореей прослеживалось и в период пандемии. Врачам Северной столицы была оказана серьезная помощь. Было передано несколько автомобилей, а также продуктовые наборы для больниц. Петербург продолжает успешно взаимодействовать с несколькими корейскими городами.

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