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Питерец.ру » Экономика » А у нас газа много

А у нас газа много

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
energoholding.gazprom.ru
Страна обеспечена газом на много лет

«Питерец.ру» сообщает, что Россия обладает огромными запасами газа. По словам руководителя «Газпрома» Алексея Миллера, «голубого топлива» нам хватит на 100 лет. Так что в этом отношении у нас нет никаких проблем.

Компания «Газпром» почти готова к зимнему периоду. Задачи по необходимому запасу уже выполнены на 92%. Всего же к этому сезону газовый гигант накопит 72 млрд кубометров. Хранилища будут работать с производительностью 852 кубометра в сутки. Это рекордные показатели.

Если говорить о Петербурге, то большинство городских котельных работают на газу. Тех, что используют уголь и мазут, осталось всего лишь 26. Но к 2025 году их тоже переведут на газовое топливо. В общем, проблем с газом нет ни в стране, ни в Петербурге.

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