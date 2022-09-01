А у нас газа много

«Питерец.ру» сообщает, что Россия обладает огромными запасами газа. По словам руководителя «Газпрома» Алексея Миллера, «голубого топлива» нам хватит на 100 лет. Так что в этом отношении у нас нет никаких проблем.

Компания «Газпром» почти готова к зимнему периоду. Задачи по необходимому запасу уже выполнены на 92%. Всего же к этому сезону газовый гигант накопит 72 млрд кубометров. Хранилища будут работать с производительностью 852 кубометра в сутки. Это рекордные показатели.

Если говорить о Петербурге, то большинство городских котельных работают на газу. Тех, что используют уголь и мазут, осталось всего лишь 26. Но к 2025 году их тоже переведут на газовое топливо. В общем, проблем с газом нет ни в стране, ни в Петербурге.