Стройматериалы должны подешеветь

Эксперт Иван Андриевский высказал мнение относительно цен на стройматериалы. Специалист коснулся вопроса загородного строительства. Он уверен, что стоимость этих материалов скоро снизится.

Осенью эти товары подешевеют на 15-50%, на то есть объективные причины. Строительные работы на загородных участках активно ведутся весной и летом. В этот период особой популярностью пользуются круглый и клеевой брус.

Когда сезон завершится, спрос на эти материалы станет ниже. Это отразится и на стоимости данных товаров. Однако затем весной произойдет очередной скачок цен. Так что повышение и снижение стоимости в данном сегменте определяется периодом активного строительства.

«Питерец.ру» отмечает, что стройматериалы попали в категорию товаров для импортозамещения. Отечественные производители должны будут выпускать их самостоятельно.