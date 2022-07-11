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Питерец.ру » Общество » Когда бензин станет дешевле

Когда бензин станет дешевле

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Аналитик высказался по поводу снижения цены бензина

Бензин в нашей стране может серьезно подешеветь. Причем это произойдет до 2023 года. Такое мнение высказал аналитик Олег Ашихмин. По словам специалиста, на стоимость бензина для конечного потребителя влияют оптовые цены.

В настоящий момент они упали, но еще не стабилизировались. Когда же эта стабилизация произойдет, то бензин может резко подешеветь. Чтобы эти предположения стали реальностью, необходим низкий уровень цен на протяжении 6 месяцев. При такой ситуации как раз возможно дальнейшее снижение.

«Питерец.ру» отмечает, что перспектива дешевеющего бензина радует автомобилистов. Однако мы не знаем, как поведут себя цены. Лучше отказаться от тактики чрезмерного ожидания, чтобы потом не разочаровываться.

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