Что подорожает?

Повышение цен – то, к чему привыкли российские граждане. Мы воспринимаем это как данность и уже перестаем удивляться происходящему. Многие даже устали возмущаться по этому поводу, поскольку подобная реакция не приводит к каким-либо изменениям.

«Питерец.ру» сообщает, что эксперты поделились мнением по поводу максимального подорожания товаров. В правительстве дали прогноз относительно отдельных показателей инфляции. Лидером здесь оказались непродовольственные товары – они должны будут подорожать на 7,2%. Если это произойдет, то будет превышен рекорд 2015 года.

По мнению экспертов, средняя инфляция за 2021 год составит 6,8%. Настолько должен будет подорожать бензин, а также строительные материалы, ткани и табак. Продовольственные товары повысятся в цене на 6,6%, но подорожание не коснется овощей и фруктов.

Эксперты озвучили ожидаемую картину. Но она может оказаться и несколько иной. На динамику цен оказывают влияние различные факторы. Учесть их все далеко не всегда представляется возможным.