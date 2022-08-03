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Питерец.ру » Экономика » Россельхознадзор провел ветеринарный контроль 2 млн гигантских пресноводных креветок

Россельхознадзор провел ветеринарный контроль 2 млн гигантских пресноводных креветок

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57
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
pinterest.com
В грузовом терминале аэропорта Пулково Россельхознадзором был проведён ветеринарный контроль 2 млн креветок Розенберга

В Санкт-Петербурге в грузовом терминале аэропорта Пулково государственным инспектором Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора был проведён ветеринарный контроль 2 млн креветок Розенберга. Пресноводные креветки следовали из Астраханской области в адрес юридического лица, зарегистрированного в Санкт-Петербурге. Данный вид креветок имеет промысловое значение, но также пользуется популярностью и у многих аквариумистов.
В ходе проведения досмотра партии креветок инспектор Управления убедился, что документы и условия транспортировки ракообразных соответствуют всем требованиям ЕАЭС.
После завершения всех необходимых мероприятий 2 млн креветок Розенберга отправились в адрес получателя.
Для справки:
Креветка Розенберга (Macrobrachium rosenbergii), также известная как гигантская речная креветка или гигантская пресноводная креветка, является коммерчески важным видом пресноводных палемонидных креветок. Встречается во от Индии до Юго-Восточной Азии и Северной Австралии. Гигантская пресноводная креветка Африки, Таиланда, Китая, Японии, Новой Южной Америки и Карибского бассейна. Это одна из самых крупных пресноводных креветок в мире, широко выращиваемая в нескольких странах для употребления в пищу.

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