В Пулково «прилетели» ягуар по кличке Ричард и бенгальские макаки

В грузовом терминале аэропорта Пулково должностными лицами Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора проведен ветеринарный контроль 4 макак-резус и 1 ягуара. Приматы перевозились воздушным транспортом из Краснодарского края в адрес одного из исследовательских институтов Санкт-Петербурга, а ягуар по кличке Ричард из Красноярского края в Ленинградский зоопарк.

Государственными инспекторами ведомства в ходе контрольно-надзорных мероприятий было установлено, что животные здоровы, а документы и их условия транспортировки соответствуют всем ветеринарным требованиям ЕАЭС.

После прохождения ветеринарного контроля макаки и ягуар отправились в адреса получателей.