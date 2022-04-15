Арендные ставки могут снизиться

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице могут измениться цены на аренду недвижимости. Предполагается, что ставки упадут к осени. По мнению аналитиков, аренда коммерческой недвижимости станет дешевле. Причем это будет снижение в районе 20-40%.

Причиной падения арендных ставок станет влияние арендаторов. Компании и индивидуальные предприниматели начнут влиять на собственников, попросив снизить арендную плату. Те будут вынуждены пойти на уступки, поскольку изменились условия рынка.

Подобная ситуация уже происходила из-за пандемии. Арендаторы получали различные скидки и льготы. Это реальность, с которой сталкиваются собственники коммерческих помещений. Эти люди предпочитают получить хоть какой-то доход от аренды, чем вовсе лишиться такового. Как говорится, лучше синица в руках, чем журавль в небе.