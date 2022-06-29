Сколько принес туризм?

«Питерец.ру» сообщает, что в 2021 году Северная столица получила от туризма 233 млрд руб. Эти данные были озвучены представителями Смольного. Так что туристическая сфера продолжает восстанавливаться после пандемии.

Согласно прогнозам, Петербург сможет выйти на допандемийные показатели в 2024 году. По крайней мере, это произойдет не ранее данного срока. При этом город на Неве остается популярным туристическим направлением. Многие люди приезжают сюда на несколько дней и тратят во время отдыха порядка 30 тыс. руб.

Еще в Петербурге обсуждается вопрос введения туристического сбора. Работа в данном направлении продолжается. Скорее всего, такой сбор будет введен. Вопрос в том, когда именно он начнет действовать.