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Питерец.ру » Экономика » Что будет с теми, кто завысил цены?

Что будет с теми, кто завысил цены?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
retail-loyalty.org
Что ждет предпринимателей, искусственно завысивших цены на свои товары

Финансовый эксперт Елена Феоктистова поделилась мнением по поводу предпринимателей, завысивших стоимость своих товаров. Причем речь пошла о людях, предпринявших такие шаги в момент укрепления рубля. Эти предприниматели отталкивались не от реальности, а от желания обогатиться. По словам Феоктистовой, рынок задавит таких бизнесменов, или же они будут вынуждены к нему адаптироваться.

Получается, что игнорировать реальные тенденции предприниматели в любом случае не смогут. Еще большую роль окажет снижение ключевой ставки. Покупатели смогут брать кредиты на более выгодных условиях.

«Питерец.ру» обращает, что некоторые предприниматели попытались воспользоваться текущей экономической ситуацией в своих целях. Они необоснованно подняли стоимость товаров. Но долго извлекать подобную выгоду им не удастся.

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