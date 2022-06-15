Что будет с теми, кто завысил цены?

Финансовый эксперт Елена Феоктистова поделилась мнением по поводу предпринимателей, завысивших стоимость своих товаров. Причем речь пошла о людях, предпринявших такие шаги в момент укрепления рубля. Эти предприниматели отталкивались не от реальности, а от желания обогатиться. По словам Феоктистовой, рынок задавит таких бизнесменов, или же они будут вынуждены к нему адаптироваться.

Получается, что игнорировать реальные тенденции предприниматели в любом случае не смогут. Еще большую роль окажет снижение ключевой ставки. Покупатели смогут брать кредиты на более выгодных условиях.

«Питерец.ру» обращает, что некоторые предприниматели попытались воспользоваться текущей экономической ситуацией в своих целях. Они необоснованно подняли стоимость товаров. Но долго извлекать подобную выгоду им не удастся.